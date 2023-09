Mit Beständigkeit hat der nächste Gegner von Energie Cottbus in den vergangenen Jahren meist gegen den Abstieg gespielt. Und diesen erfolgreich vermieden. In dieser Spielzeit könnte es für den ZFC Meuselwitz aber ein bisschen anders laufen. Denn nach einem etwas zähen Saisonstart stehen die Thüringer inzwischen sicher im Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle.

Verantwortlich für den Aufschwung ist Georg-Martin Leopold. Er trainiert den ZFC seit Sommer. Der frühere Erfurter Stürmer und langjährige Jenaer Jugendtrainer hat den Zipsendorfern eine Art Update verpasst. Meuselwitz agiert nun auf dem Platz mutiger. "Sie haben gute Matchpläne. Variieren taktisch zwischen Dreier- und Viererkette. Sie wollen schnell ins Gegenpressing kommen und haben ein schnelles Umschaltspiel", fasst Wollitz den neuen ZFC zusammen.

Doch trotz der lobenden Worte, weiß der Energie-Trainer auch, was seine Mannschaft kann und dass Cottbus zuhause noch nie einen Punkt gegen die Thüringer abgegeben hat. In fünf Heimspielen gab es fünf Heimsiege. Am Samstag (13 Uhr) soll Nummer sechs folgen. "Wenn wir diszipliniert sind und eine gute Intensität haben, sollte unsere Serie halten", so Wollitz.