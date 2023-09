Elena Semechin: Weder noch, würde ich sagen. Ich bin gar nicht so gern im Wasser – auch wenn es inzwischen mein Beruf ist. Lieber bin ich auf der Liege am Strand.

Für mich war es eine große Überraschung, nach meiner Chemo, nach der ganzen Vorgeschichte. Wir wussten nicht, womit wir rechnen können. Das Training hatten wir umgestellt, weil der Körper nicht mehr derselbe ist, wie vor der Krebserkrankung. Wir mussten erst mal schauen, was eigentlich geht – und waren überrascht. Denn letztlich wurde es eine schnellere Zeit als in Tokio.

In erster Linie ist es eine große Ehre. Egal, wo du hinguckst, mit wem du sprichst – alle haben das erreicht, was du auch erreicht hast. Du wirst sofort verstanden. Seien es Gespräche über tolle Momente im Sport oder schwierige Momente. Du fühlst dich hier am richtigen Platz, weil einfach jeder es nachempfinden kann, was du selber erfahren hast.

Die Sporthilfe lädt in jedem Jahr die Medaillengewinner von Weltmeisterschaften und olympischen oder paralympischen Spielen ein. Was bedeutet es Ihnen, Teil dieser Sportelite zu sein?

Die Chemotherapie folgte auf einen Hirntumor, mit dem Sie damals noch in Tokio bei den Olympischen Spielen unterwegs waren. Hätten Sie gedacht, dass sie nach der Chemo so schnell und stark zurückkommen?

Nein. Es war totales Neuland für uns alle. Denn niemand wusste, wie man überhaupt während einer Chemotherapie trainiert. Ich durchlief ja 13 Zyklen über 13 Monate. Die Frage war: Was kann ich machen, was hält mein Körper überhaupt aus? Ob ich überhaupt bei der WM antreten würde, glich einer Überraschungstüte. Nach dem Erfolg war klar, wir sind auf einem guten Weg, mit einem guten System. Deshalb hoffe ich, dass es auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris klappt.

Sie wirkten während des Heilungsprozesses nach außen stark und positiv.

Im ersten Moment hat mich die Diagnose erschüttert. Ich hatte auch Angst. Für mich und meine Familie war es emotional. Das hat mich erstmal verunsichert. Aber als ich nach der OP aufgewacht bin, war ich so heilfroh, dass es doch so gut ausgegangen ist. Ich hatte allerdings Angst, alles, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, zu verlieren.

Deswegen dachte ich: Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst deinen Weg und kämpfst dich durch die Chemo und kämpfst für das, was dich erfüllt und was du dir erarbeitet hast. Oder du bleibst zu Hause und erholst dich – was ja auch okay wäre. Aber dann wäre es das wahrscheinlich gewesen und ich hätte den Anschluss nicht mehr gefunden. Dann habe ich mich ganz klar für den ersten Weg entschieden.