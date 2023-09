So 17.09.23 | 16:53 Uhr

Die deutschen Frauen haben zum neunten Mal die Team-Europameisterschaft im Tischtennis gewonnen. Nina Mittelham und Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside siegten gemeinsam mit Ying Han (KTS Tarnobrzeg) am Sonntag im Finale in Malmö mit 3:0 gegen Rumänien und revanchierten sich damit überraschend deutlich für ihre Endspiel-Niederlage bei den European Games im Juli.

Gleich zu Beginn schlug Xiaona Shan die ehemalige Einzel-Europameisterin Elizabeta Samara in 3:0 Sätzen. Die Weltranglisten-Zehnte Ying Han gewann gegen Rumäniens Nummer eins Bernadette Szöcs mit 3:1. Mittelham machte die Titelverteidigung mit einem 3:2-Erfolg gegen Andreea Dragoman nach Abwehr von zwei Matchbällen perfekt.



Mit ihrem neunten EM-Titel zogen die deutschen Frauen mit dem bisherigen Rekordsieger Ungarn gleich. Die Dauerrivalinnen Deutschland und Rumänien trafen in Malmö bereits zum sechsten Mal seit 2002 in einem EM-Finale aufeinander. Zum vierten Mal nach 2013, 2015 und 2021 siegte das deutsche Team.