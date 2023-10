S 1

02. Oktober bis 22. Oktober, Betriebsschluss Zwischen Wannsee und Potsdam Hbf wird der Abschnitt von der S1 anstatt der S7 bedient. Fahrgäste der S7 steigen bitte in beiden Fahrtrichtungen in Grunewald um. Die Weiterfahrt erfolgt nach 8 oder 18 Minuten (in Fahrtrichtung Wannsee) bzw. nach 8 Minuten (in Fahrtrichtung Ahrensfelde) vom selben Gleis. Taktänderung: Grunewald und Nikolassee S-Bahnverkehr nur im 20-Minutentakt --- 07. Oktober 7 Uhr bis 08. Oktober,16 Uhr Gesundbrunnen – Schönholz – Frohnau/Blankenburg – Birkenwerder – Oranienburg Die Umleitung der S1 zwischen Bornholmer Straße und Hohen Neuendorf verläuft über Pankow, Blankenburg und Schönfließ. Zwischen Bornholmer Straße und Schönholz verkehrt die S-Bahn nur im 20-Minutentakt mit der S25. Zwischen Schönholz und Frohnau verkehrt die S-Bahn nur im 20-Minutentakt. --- In den Nächten 09./10. Oktober (Mo/Di) und 10./11.Oktober (Di/Mi) jeweils 21:45 Uhr bis 1:30 Uhr besteht Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg. --- In den Nächten 11./12.Oktober (Mi/Do) und 12./13.Oktober (Do/Fr) jeweils 22 Uhr bis 1:30 Uhr besteht Ersatzverkehr mit Bussen in dem Abschnitt Frohnau bis Birkenwerder.