Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach vier Siegen wieder einen Dämpfer erhalten. Am Freitagabend verloren die Hauptstädter gegen die Straubing Tigers mit 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Dank der Tore von Frederik Tiffels, Ty Ronning und Marcel Noebels sicherten sich die Berliner immerhin einen Punkt und verteidigten die Tabellenführung.

Vor 13.823 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nutzten die Hausherren ihr erstes Powerplay zum Führungstreffer von Tiffels. Danach erhöhten die Gäste den Druck, brachten die Berliner Defensive immer wieder in Schwierigkeiten und glichen durch Philip Samuelsson aus. Mit einem erfolgreichen Alleingang sorgte Ronning dafür, dass die Eisbären mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause gingen.