Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat bei den Deutschen Meisterschaften ihren 43. Titel geholt. In der Max-Aicher-Arena in Inzell fuhr die 51 Jahre alte Berlinerin auf ihrer Lieblingsstrecke, den 5.000 Metern, vor Josie Hofmann (Erfurt) sowie der Michelle Uhrig (Berlin) als Erste über die Ziellinie.

Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein möchte in Inzell ihren 43. deutschen Meistertitel gewinnen. Wie lange die 51-jährige Olympiasiegerin weitermachen will und warum sie sich um den Eisschnelllauf sorgt, verrät Sie im exklusiven Gespräch.

Bei einer Zeit von 7:17,99 Minuten trennten sie nur 0,7 Sekunden von ihrer 26 Jahre alten Verfolgerin Hofmann.

Mit dem Ergebnis qualifizierte sich Pechstein für den Weltcup, der Anfang November im japanischen Obihiro startet. Am Sonntag tritt sie in Inzell im Massenstart an.