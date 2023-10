Ja, ja, ja, also wirklich, mit Äußerlichkeiten sollte man gar nicht erst anfangen, es zählen doch Taten allein. Außer natürlich man ist Model, was im vorliegenden Fall immerhin die halbe Wahrheit wäre, auch wenn es hier nur um ein Role-Model gehen soll. Und aber wirklich nicht um Äußerlichkeiten. Wobei, sorry, es muss gesagt werden: Dieser Kiefer allein! Eine Keilwaffe gegen jeden Widerstand. Dieser Blick, sobald der Ball in seinem Fokus ist! Als gäbe es nurmehr zwei Optionen: Tor oder Tod. Diese Haare, die auch in der aktuellen Raspel-Ultrakurz-Version noch so wirken, als wären auch sie ein einziger Muskel.

Kurzum: Kevin Behrens, Fußball-Profi in Diensten von Union Berlin und demnächst wohl auch in Diensten der deutschen Nationalmannschaft. Was vor gar nicht allzu langer Zeit noch so wahrscheinlich anmutete wie der Lottogewinn eines renitenten Glücksritters, der sechs Mal auf die eins zu setzen gedenkt.