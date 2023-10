Hertha BSC feiert Kantersieg, auch Viktoria zieht in die zweite Runde ein

Die Berliner Frauen-Regionalliga-Teams haben ihre Aufgaben in der ersten Runde des Fußball-Landespokals souverän gelöst. Hertha BSC feierte am Mittwochabend ein regelrechtes Tor-Festival und gewann mit 20:0 (13:0) bei Blau-Weiss Spandau.

"Bei so einem Pokal-Spiel gegen eine unterklassige Mannschaft ist es wichtig, seriös aufzutreten und ans eigene Leistungslimit zu gehen. Wir haben den Ball schön laufen lassen und unsere Tore gemacht", sagte Hertha-Trainer Manuel Meister nach der Partie im Gespräch mit rbb|24. Gleichzeitig fand er lobende Worte für das gegnerische Team und ihren Trainer, die "positiv geblieben" seien "und bis zum Schluss nicht aufgegeben" hätten. "Sie haben sich für jede gelungene Aktion selbst gefeiert – so muss das bei so einer Konstellation im Pokal auch sein."

Außerdem hob Meister hervor, dass gerade Spielerinnen, die im Liga-Betrieb noch nicht all zu viele Minuten gesammelt haben, ihre Chance genutzt und sich gut präsentiert hätten. Der Konkurrenzkampf bei den Hertha-Frauen sei erfreulich groß, so Meister.