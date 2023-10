In der Fußball-Regionalliga Nordost ist der Berliner AK am neunten Spieltag zu seinem ersten Saisonsieg gekommen. Gegen den FSV Zwickau gewann die Mannschaft von Trainer Jeffrey Seitz am Sonntag vor 622 Zuschauern im Berliner Poststadion mit 2:1 (1:0).

In einem Spiel mit zunächst wenigen Torchancen war es Shinji Yamada, der in der 40. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber erzielte. Nach schöner Vorlage des insgesamt auffälligen, rechten Flügelstürmers Antonio Lubaki verwandelte der Japaner aus zwölf Metern und halbrechter Position zum 1:0. Pech hatte der BAK, als Innenverteidiger Hendrik Wurr in der 27. Minute nach einem Eckball nur an die Latte köpfte.