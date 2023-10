Cottbus sucht aber weiter und hat zudem schon mal Fakten geschaffen. Denn der im nächsten Sommer auslaufende Vertrag mit Borgmann wird verlängert. "Direkt nach der Diagnose haben wir ihm die Verlängerung angeboten, damit er sich voll und ganz auf die Reha konzentrieren kann. Und Axel Borgmann will dieses Angebot auch annehmen", so Wollitz.

Die beiden in Topform wird Energie auch brauchen, um am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) seine Erfolgsserie weiter fortzusetzen. Seit neun Ligaspielen ist der FCE unbesiegt und nun kommt Jena. Eine Mannschaft, die sehr schwer in die neue Spielzeit gekommen ist. Nach fünf Spieltagen hatte Carl Zeiss erst zwei Punkte. Inzwischen sind es zehn Zähler. Die Thüringer sind aber weiterhin nur auf Rang 14 in der Tabelle zu finden. "Wir sollten uns nicht an der Tabelle orientieren. Jena hat einen Großteil der Mannschaft gehalten und eine starke Rückrunde gespielt. Die sind richtig gut", erklärt der Trainer.

Und richtig gut sind auch die Gegner, auf die Cottbus in den nächsten vier Wochen trifft. Am Sonntag eine Woche später geht es zum Tabellenzweiten nach Greifswald. Dann folgen zuhause mit Babelsberg und dem BFC Dynamo nicht minder schwere Aufgaben. Auch ein Auswärtsspiel bei Lok Leipzig steht noch im Spielplan der Cottbuser. "Danach werden wir wissen, wo wir stehen und was wir noch ändern müssen", schätzt Wollitz die nächsten Aufgaben ein.