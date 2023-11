Die Basketballer von Alba Berlin haben das Kellerduell in der Euroleague verloren und sind auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Am Mittwochabend unterlag der Bundesligist daheim vor 6.561 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen das französische Team Asvel Lyon-Villeurbanne mit 68:73 (35:43).

Für Alba war es die siebte Niederlage im achten Spiel der Königsklasse. Bester Berliner Werfer war Weltmeister Johannes Thiemann mit 16 Punkten.