Berlin will Teil der nationalen Bewerbung für die Olympischen Spiele im Jahr 2036 oder 2040 sein. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) unterzeichneten dazu am Dienstag eine entsprechende Bereitschaftserklärung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Aus den Reihen der Opposition gibt es Kritik an dem Vorhaben. Sie sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Klara Schedlich, sagte, dass eine Olympia Bewerbung nicht den Bedarfen im Berliner Breitensport gerecht werden würde.

"In Berlin gibt es großen Handlungsbedarf, denn unsere Sportstätten verfallen, die Bäder schließen eins nach dem anderen wegen Sanierungsstau und neue Vereine oder Gruppen finden keine Flächen. Bevor man Milliarden in ein Sportgroßevent steckt, müssen wir uns darauf konzentrieren unsere Sportstätten und Vereine fit zu machen", so Schedlich weiter. Nicht das Internationale Olympische Komitee (IOC) solle entscheiden, in welche Sportstätten das Geld fließe, sondern die Politik.

Außerdem gebe es Fragezeichen, was eine soziale, ökologische und korruptionsfreie Austragung betreffe, so Schedlich. "Diese mit dem IOC gemeinsam hinzubekommen ist mindestens sportlich. Letztlich muss der Senat auch beantworten, ob er seine außenpolitischen Leitplanken künftig vom IOC oder demokratischen Werten definieren lässt. Dass das IOC beispielsweise Olympia an Sanktionsaufhebungen gegenüber Russland knüpft, geht gar nicht."