Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das zweite Heimspiel in Serie verloren. Am Samstagabend unterlag der Tabellenführer den Grizzlys Wolfsburg mit 6:9 (1:4, 0:2, 5:3). Maximilian Heim erzielte zwei Tore, außerdem trafen Marcel Noebels, Tobias Eder, Patrice Cormier und Zach Boychuk für die Berliner, die sich in den ersten beiden Dritteln zu viele Abwehrfehler und Puckverluste erlaubten.

Bevor die Männermannschaft der Eisbären am Samstag ihre Wolfsburger Gegner empfing, gehörte das Eis allerdings zunächst der Frauenmannschaft der Berliner. Im Rahmen eines Doppelspieltags trugen die Berlinerinnen ihr Heimspiel gegen die Bergkamener Bären in der Arena am Ostbahnhof aus. 2 801 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen bereits zum ersten Spiel des Tages in die Arena und sorgten so für einen neuen Rekord in der Fraueneishockey-Bundesliga. Die knappe 0:1-Niederlage (0:1, 0:0, 0:0) der Eisbären konnte allerdings auch die große Kulisse nicht verhindern.