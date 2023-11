Während die deutschen Fußball-Profiklubs sich dieses Wochenende in der Länderspielpause befinden, stand in Berlin dieses Wochenende der Landespokal auf dem Programm. Sieben von acht Partien wurden dabei am Sonntagnachmittag auf den Berliner Plätzen ausgetragen. Während der Berliner AK durch ein Tor in letzter Minute überraschend den BFC Dynamo aus dem Wettbewerb warf, hatte Viktoria Berlin beim SG Blankenburg kaum Mühe.

Mit dem Berliner AK empfing am Sonntag der aktuelle Tabellenletzte der Regionalliga Nordost mit dem BFC Dynamo einen der Anwärter auf den Aufstieg in die 3. Liga. Nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen in Serie, zeigte der BAK im Landespokal ein ganz anderes Gesicht. In der 41. Minute brachte der erst 19-jährige Antonio Lubaki die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Es war lange der einzige Treffer in einer Partie, die über weite Strecken nur wenig offensives Spektakel bot. Allen voran der BFC Dynamo blieb dabei unter seinen eigenen Erwartungen und nach zuletzt ebenfalls drei sieglosen Partien in der Liga eher blass.

Auch deshalb probierte Trainer Dirk Kunert viel, um von der Bank neue Akzente ins Spiel zu bringen: Gleich fünfmal wechselte der Trainer des BFC Dynamo alleine in der zweiten Halbzeit, brachte dabei unter anderem in der 73. Minute Louis Malina für Joey Breitfeld in die Partie. Der Stürmer war es dann auch, der in der 84. Minute zum 1:1-Ausgleich traf und so die Zeichen auf Verlängerung stellte. Dass es zu dieser schlussendlich doch nicht kam, hatte der Berliner AK Oliver Schindler zu verdanken. In der Nachspielzeit bescherte der Mittelfeldmann dem Berliner die erneute Führung, den 2:1 Endstand und somit auch den Einzug in das Viertelfinale des Landespokals.