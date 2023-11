Union Berlin hat seine Niederlagenserie in der Bundesliga beendet. In Spiel eins nach Urs Fischer sicherten sich die Köpenicker spät ein 1:1-Remis gegen Augsburg. Mann des Tages für das Team von Interimstrainer Marco Grote war Kevin Volland.

Die Fußballer von Union Berlin haben ihre Niederlagenserie in der Bundesliga nach neun Spielen beendet. Unter Interimstrainer Marco Grote sicherten sich die Berliner am Samstag gegen den FC Augsburg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Nachdem Robin Knoche zunächst einen Elfmeter verschoss (58.), erzielte Kevin Volland mit seinem ersten Tor für Union den späten Ausgleich (88.).

"Den einen oder anderen an das erinnern, was ihn auszeichnet"

Unions – zumindest für den Moment – neuer Trainer Marco Grote ließ die Berliner anschließend deutlich offensiver agieren als Fischer zuletzt. Zusammen mit Marie-Louise Eta, die am Samstag als erste Co-Trainerin auf der Bank eines Bundesligisten Geschichte schrieb, hatte Grote sich in Abwesenheit des verletzten Sheraldo Becker für einen Dreiersturm bestehend aus David Datro Fofana, Kevin Behrens und Kevin Volland entschieden.

Vor dem Spiel stand noch einmal Urs Fischer im Vordergrund. Unions Ex-Trainer, der in der Länderspielpause nach knapp fünfeinhalb Jahren seinen Stuhl an der Seitenlinie räumte, wurde von den Berliner Anhängern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei mit einer Choreografie gefeiert. Sie zeigte Fischer sowie seinen Co-Trainer Markus Hoffmann im Großformat und wurde ergänzt durch zahlreiche Banner. "Ihr habt Träume verwirklicht, die wir nie hatten", war auf dem größten von ihnen zu lesen.

Aber auch die Augsburger Gäste versteckten sich offensiv nicht, prüften Union-Schlussmann Frederik Rönnow mehrfach leicht bis mittelschwer - und gingen schließlich per Elfmeter in Führung. Robin Gosens rauschte an der Strafraumgrenze in einen Zweikampf mit Arne Engels, berührte den Augsburger dabei allerdings nur leicht und noch dazu den Ball. Dennoch entschied Schiedsrichter Florian Badstüber auf Strafstoß und blieb auch nach Betrachten der Videobilder bei seiner durchaus diskussionswürdigen Entscheidung. Demirovic verwandelte sicher, verzeichnete so sein siebtes Saisontor und bescherte Union mal wieder einen Rückstand. Mit einem 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte gab es nach rund zehn Minuten die erste Aufregung: Rechts im Strafraum wurde Kapitän Trimmel von seinem Gegenspieler Iago zwar nicht hart gefoult, aber doch umgerannt. Der zunächst untätige Badstüber schaute sich auch diese Szene an und entschied nachträglich auf Strafstoß. Knoche nahm sich der Sache an, scheiterte allerdings an Finn Dahmen. Augsburgs Schlussmann hatte die von Knoche anvisierte linke Ecke geahnt und parierte dessen Strafstoß (58.). Kurz darauf waren die Berliner erneut im Pech, als ein Kopfballtor von Gosens wegen einer leichten Abseitsstellung nicht zählte (65.).