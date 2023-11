Nur rund 48 Stunden nach dem verlorenen Finale der Club-WM in Saudi-Arabien haben die Handballer der Füchse Berlin in der European League einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend vor 4.319 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen das rumänische Spitzenteam Dinamo Bukarest mit 33:30 (16:11). Damit übernahmen die Füchse die Führung in Gruppe G.

Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer mit zehn und Mathias Gidsel mit sechs Toren.