Einmal im Jahr wurde es wild auf dem runden Weiß des Hort-Dohm-Eisstadions in Wilmersdorf. Dort, wo sonst im Winter Schlittschuhläufer ihre Runden drehen, übernahmen in den vergangenen Jahrzehnten im Frühling regelmäßig Motorradfahrer mit knapp drei Zentimeter langen Spikes an ihren Reifen für ein paar Tage das Kommando. Ganze 48-mal drehten sie seit 1975 beim Eisspeedway ihre Runden auf dem Wilmersdorfer Eis – eine 49. Auflage wird es allerdings nicht geben. Am Dienstag bestätigte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf rbb|24 das Aus der Veranstaltung im Horst-Dohm-Eisstadion.

Noch Anfang März dieses Jahres hatte die 48. Auflage der Veranstaltung dort eine dreijährige, Corona-bedingte Berliner Eisspeedway-Pause beendet. Zwei Tage lang hatten zahlreiche europäische Fahrer, ihre speziell angefertigten und laut röhrenden Motorräder sowie ihre Fans das Bild auf der Eisbahn geprägt. In den kommenden Monaten hatte sich das Aus der Veranstaltung anschließend erst angedeutet, wurde dann konkreter und nun final. "Eisspeedway wird im März in Wilmersdorf nicht stattfinden, wofür es ganz unterschiedliche Gründe gibt", sagte die Bezirksstadträtin für Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur in Charlottenburg-Wilmersdorf, Heike Schmitt-Schmelz im Gespräch mit rbb|24.

Die Gründe für die Entscheidung des Bezirks, der das Horst-Dohm-Eisstadion betreibt, seien vielfältig, sagt Schmitt-Schmelz und ergänzt: "Allen voran ist da der Umweltaspekt zu nennen." Das große Problem seien dabei weder die Motorräder selbst noch die zwei Renntage an sich, sondern nicht zuletzt die Vorbereitungen für diese. So musste die Stärke des Eises auf der Bahn vor der Veranstaltung stets von vier Millimeter auf 18 Millimeter erhöht werden, um die Eisbahn für die mit Spikes versehenen und mit Methanol betriebenen Motorräder befahrbar zu machen. "Dafür brauchen wir ungefähr eine Million Liter Wasser und müssen anschließend deutlich mehr kühlen, wodurch wir einen extrem hohen Stromverbrauch haben", sagte Heike Schmitt-Schmelz und ergänzte: "Grob gerechnet braucht die Veranstaltung so viel Wasser und Strom wie drei Monate normale Eislaufzeit."

Es ist ein Energieverbrauch, der laut dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf in den vergangenen Jahren stets auch große finanzielle Belastungen mit sich gebracht hätte. "Die Veranstaltung ist für das Bezirksamt Wilmersdorf-Charlottenburg in keiner Weise wirtschaftlich", sagt Schmitt-Schmelz. So würde der Veranstalter der Veranstaltung, die Eisspeedwayunion Berlin, zwar einen Teil der Kosten mit einer Mitzahlung für das Horst-Dohm-Eisstadion decken, "aber durch den Wasser- und Stromverbrauch und auch das Benzin, was wir in unsere Maschinen geben, haben wir dennoch sehr hohe Kosten."