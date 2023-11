Die BR Volleys haben am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga den ersten kleinen Rückschlag erlitten. Bei den Volleys Herrsching gewann der deutsche Meister am Montag in München zwar mit 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 17:25, 15:12), musste aber wegen der beiden verlorenen Sätze erstmals einen Punkt abgeben. Marek Sotola verwandelte am Ende den dritten Matchball, der gleichzeitig die vorübergehende Tabellenführung bedeutet.