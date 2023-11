So starteten die Volleys mit Johannes Tille, Ruben Schott, Timo Tammemaa, Daniel Malescha, Robert Täht und Sašo Štalekar in der ersten Sechs ins Spiel – eine Formation, die so sonst eher nicht zusammenspielt. Dementsprechend brauchten die Berliner einen Moment, um wirklich in die Partie zu finden und beim Stand von 7:4 erstmals ein wenig davonzuziehen. Aber auch in der Folge blieben die Gothaer Gastgeber dran, boten den Volleys für einen Zweitligisten beachtlich gut Paroli und gestalteten den ersten Satz so eng. Schlussendlich gingen die Berliner dank eines 25:23 mit 1:0 in Führung.

Die Sätze zwei und drei boten dann ein ähnliches Bild: Die Blue Volleys aus Gotha hielten gut gegen die haushoch favorisierten BR Volleys aus Berlin. In der ausverkauften Ohrdrufer Goldberghalle warfen sie alles in das Spiel gegen den amtierenden deutschen Meister und gestalteten dies so unerwartet eng. Ernsthaft in die Bredouille gelangen die Berliner Gäste dabei allerdings nicht. So blitze die ungleich größere individuelle Qualität der Mannschaft um den zum "wertvollsten Spieler der Partie" gewählten Zuspieler Johannes Tille immer wieder auf und verhalf den Volleys zu einem insgesamt ungefährdeten Sieg. Mit 25:19 gewannen sie den zweiten Satz, ehe sie mit einem 25:18 im dritten Abschnitt den Halbfinal-Einzug perfekt machten.