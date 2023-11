S-Bahn

Wegen kurzfristiger Bauarbeiten am Bahnhof Treptower Park kommt es heute ab 22 Uhr bis Betriebsschluß auf den Linien S41, 42, 8 und 9 zu Verspätungen und nachfolgenden Einschränkungen: Linie S41: verkehrt in Ostkreuz abweichend von Gleis 12 (wie S42) sowie in Treptower Park abweichend von Gleis 4(Bahnsteig Richtung Ostkreuz/ Warschauer Straße) Linie S8 fährt: Blankenburg <> Greifswalder Straße sowie Schöneweide <> Grünau, bitte nutzen Sie zwischen Greifswalder Straße und Treptower Park die Linien S41 und S42 sowie zwischen Treptower Park und Schöneweide die Linie S9 Linie S9: die Züge nach Flughafen BER Terminal 1-2 verkehren in Treptower Park abweichend von Gleis 4 (Bahnsteig Richtung Ostkreuz/ Warschauer Straße)