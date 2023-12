Das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga (BBL) zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München wird nicht wie geplant am Sonntag (17 Uhr) stattfinden. Grund für die kurzfristige Absetzung sei der heftige Wintereinbruch in München und Umgebung, der es der Gästemannschaft unmöglich gemacht habe, am Vortag des Spiels nach Berlin zu reisen, teilte die BBL am Samstag mit.

Auf dieses Bundesliga-Spiel hatten sich viele Fußball-Fans ganz besonders gefreut: Am Samstag sollte Union bei Rekordmeister Bayern antreten. Doch das extreme Winterwetter in München kommt dem zuvor. Nun wird wohl erst nächstes Jahr gespielt.

Zu viel Schnee in München

Laut der Liga sei es nach derzeitigem Stand auch völlig unklar, ob sich die Reisesituation am Spieltag selbst verbessern würde. In Abstimmung mit beiden Klubs habe man deshalb entschieden, die Partie bereits am Vortag zu verlegen. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Schnee und Eis hatten am Samstagmorgen im Süden für ein Verkehrschaos gesorgt. Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen wurde wegen starker Schneefälle vorübergehend bis Sonntag um 6.00 Uhr eingestellt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt wurden gesperrt. Auch das für Samstagnachmittag geplante Auswärtsspiel des 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München wurde verschoben.