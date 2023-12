Der Berliner Fußball-Verband hat entschieden, sämtlichen Berliner Amateurspielen am kommenden Wochenende eine Absage zu erteilen. Das gab der Verband am Donnerstagnachmittag bekannt .

Der Berliner Fußballverband nennt zwei Gründe für die Verlängerung der Generalabsage. Zum einen die "Unbespielbarkeit zahlreicher Sportplätze in Berlin und der daraus resultierenden Sperrung durch die Bezirksämter" durch die aktuellen Witterungsbedingungen.

Zum anderen nimmt der Verband in den Blick, dass die Amateurvereine in den vergangenen zwei Wochen kaum bis gar nicht trainieren konnten. "Dem erhöhten Verletzungsrisiko durch einen unvorbereiteten Wiedereinstieg in den Spielbetrieb soll somit vorgebeugt werden", heißt es in der Erklärung.

Weiterhin ausgenommen von der Generalabsage sind Spiele in der Halle, sowie Partien auf der DFB- und NOFV-Ebene.