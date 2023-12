Bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr werden Spanien, Kroatien, Österreich, die Niederlande und der Sieger des Playoff-Pfads A in der Gruppenphase im Berliner Olympiastadion spielen. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie.

Direkt zum Auftakt in Berlin am 15. Juni kommt es dabei in der Gruppe B zum Top-Duell zwischen Spanien und dem Vize-Weltmeister von 2018 Kroatien. In Gruppe D wird Österreich sogar zwei Spiele im Olympiastadion austragen. Am 25. Juni treffen sie auf die Niederlande, zuvor erwartet sie am 21. Juni der Sieger des Playoff-Pfads A.

Im März 2024 haben noch zwölf Teams die Möglichkeit, sich für die letzten drei Plätze bei der EM zu qualifizieren. In Pfad A spielen Polen, Wales, Finnland und Estland um den Einzug in die EM-Gruppenphase. Insgesamt nehmen 24 Nationen an dem Turnier teil, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland stattfindet.