Der Winterfahrplan von Fußball-Zweitligist Hertha BSC nimmt Form an. Das Team von Trainer Pal Dardai empfängt für das erste Teststpiel in der Winter-Vorbereitung am Samstag, 6. Januar (14 Uhr) den Drittligisten FC Erzgebirge Aue in Berlin. Beide Teams treffen im Stadion auf dem Wurfplatz, Herthas Amateurstadion, aufeinander.