Das für Freitagabend angesetzte Spiel zwischen der VSG Altglienicke und dem SV Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost ist abgesagt worden. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Dienstag mit.

Die Senatsverwaltung habe den Platz im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark wegen der winterlichen Witterungsbedingungen gesperrt.

Schon am vergangenen Wochenende hatte es in der Regionalliga zahlreiche Spielabsagen wegen des winterlichen Wetters gegeben. Einzig die Partie von Carl Zeiss Jena gegen Meuselwitz konnte am Samstag stattfinden.