Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat den Vertrag mit Kapitän Axel Borgmann verlängert. Das gaben die Lausitzer am Samstag bekannt. Genaue Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub nicht. Energie teilte lediglich mit, der 29 Jahre alte Defensivspieler habe ein Arbeitspapier "über den Sommer hinaus" unterzeichnet. Aktuell fällt Borgmann mit einem Kreuzbandriss aus.

Energie Cottbus geht in der Regionalliga Nordost als Tabellenvierter in die Winterpause. Trainer Claus-Dieter Wollitz spricht über die Verfolgerrolle im Aufstiegsrennen, den souveränen Spitzenreiter Greifswald - und den neuen Stadionnamen.

"Wir werden alles attackieren, was es zu attackieren gibt, um noch Erster zu werden"

Borgmann fehle "in allen Belangen extrem", wird Wollitz in der Vereinsmitteilung zitiert. Er sei "der personifizierte Ehrgeiz und Wille, gepaart mit fußballerischer Qualität, Seriosität und ganz viel menschlicher Größe. Ein Kapitän, der vorangeht."

Im Oktober hatte sich Borgmann beim 3:1-Auswärtssieg in Eilenburg die schwere Verletzung zugezogen. Nach der Operation befindet er sich zurzeit in der Reha. Sein Team hat den Ausfall bislang nicht kompensieren können. Aus den fünf Liga-Spielen seit der Verletzung Borgmanns holte der FCE nur einen Sieg, dazu gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Lausitzer, die den Aufstieg in die Drittklassigkeit anpeilen, rutschten vorerst auf Platz vier der Tabelle der Regionalliga Nordost ab.