Füchse Berlin feiern Sieg in Lemgo beim Comeback von Paul Drux

Die Handballer der Füchse Berlin haben in der Bundesliga auswärts beim TBV Lemgo Lippe gewonnen. Am Samstagabend setzten sich die Berliner mit 32:29 (17:16) durch. Kapitän Paul Drux feierte nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn und Lasse Andersson mit sieben Toren. Mit dem Sieg bleiben die Füchse am Tabellenführer Magdeburg dran.