Die Füchse Berlin gehen als Tabellenzweiter der Handball-Bundesliga (HBL) in die Europameisterschaftspause. Der Hauptstadtklub siegte am Freitagabend vor gut 8.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den SC DHfK Leipzig mit 37:28 (18:9). Die Füchse bleiben damit Tabellenführer SC Magdeburg auf den Fersen. Nur die schlechtere Tordifferenz trennt sie vom Champions-League-Sieger.

Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson und Mathias Gidsel mit je neun Toren.