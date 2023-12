Do 14.12.23 | 13:52 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin treffen im DHB-Pokal-Viertelfinale auf den VfL Gummersbach. Das ergab die Auslosung am Donnerstagmittag. Das Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle findet entweder am 3. oder 4. Februar 2024 statt.