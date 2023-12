Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga ihre zweite Niederlage der Saison kassiert. Am Samstagabend unterlagen sie auswärts beim VfB Suhl nach fünf Sätzen mit 2:3 (22:25, 17:25, 25:16, 25:21, 15:13).

Vor 826 Zuschauern in der Suhler Sporthalle Wolfsgrube tat sich der SCP von Beginn an schwer und verlor die ersten beiden Sätze. Durch eine große Aufholjagd gelang es jedoch, die Thüringerinnen noch in einen entscheidenden fünften Satz zwingen. Dort verließ die Potsdamerinnen aber die Kraft und sie mussten am Ende die Niederlage hinnehmen.

In der Tabelle liegt das Team von Trainer Riccardo Boieri mit 19 Punkten auf dem dritten Platz hinter Spitzenreiter Schwerin (20 Zähler) und dem Dresdner SC (20). Nächster Gegner in der Liga ist am kommenden Samstag MTV Stuttgart.

Bereits am Mittwoch ist der SCP in der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul gefordert.