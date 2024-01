Alba holt in Herne den elften Pflichtspiel-Sieg in Serie

In der Basketball-Bundesliga haben die Frauen von Alba Berlin den nächsten Sieg geholt. Beim Tabellenvorletzten Herner TC setzte sich das Team von Chefcoach Cristo Cabrera souverän mit 88:74 (45:31) durch und ist damit seit elf Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Beste Berliner Werferin war Marie Bertholdt mit 17 Punkten.

In der Herner H2K-Arena waren die Machtverhältnisse bereits nach wenigen Minuten geklärt. Alba startete mit einem Lauf in die Partie, spielte gute Systeme und kam zu freien Würfen. Die Qualität der Berlinerinnen machte sich aber vor allem in der Defensive bemerkbar. Immer wieder setzten sie Herne mit Ganzfeldpresse unter Druck und zwangen die Gastgeberinnen so zu hektischen Aktionen und Ballverlusten. Am Ende des ersten Viertels führten die Favoritinnen aus der Hauptstadt bereits mit deutlichen 19 Punkten Vorsprung.

Noch vor der Halbzeit gelang es dem TC dann etwas zuzulegen. Gerade aus der Distanz waren sie immer wieder erfolgreich und bekamen von Alba zusätzlich einfache Punkte von der Freiwurflinie durch unnötige Fouls geschenkt. So schrumpfte die Berliner Führung zur Halbzeit auf ein aber immer noch komfortables 45:31.

Auch nach der Pause gelang es den Gästen nicht mehr, das Spielgeschehen noch einmal so deutlich zu dominieren, wie noch im ersten Viertel. Zwar hielten sie Herne weiter auf Abstand, doch die Defensive stand nun bei weitem nicht mehr so solide. Weil Alba vorne aber weiter munter traf und der Vorsprung schon groß genug war, änderte auch eine kleine Aufholjagd der Gastgeberinnen im Schlussabschnitt nichts mehr am sicheren Auswärtssieg.