Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga ausgebaut. Im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG feierten die Hauptstädter am Dienstag einen 4:2-Sieg, während Verfolger Bremerhaven in Nürnberg verlor.

Durch Tore von Eric Mik, Patrice Cormier und Ty Ronning führten die Hausherren nach dem zweiten Drittel mit 3:1. Der DEG gelang zwar im letzten Abschnitt noch der Anschlusstreffer, doch eine Minute vor Schluss traf Cormier ins verwaiste Düsseldorfer Tor.

Vor der Partie ehrten die Eisbären ihren langjährigen Torhüter Rob Zepp. Die Rückennummer des Keepers wurde feierlich unter das Hallendach der Arena gezogen.