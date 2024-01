Was Sie zur Handball-EM in Deutschland wissen müssen

Für ihre 16. Auflage kommt die Handball-Europameisterschaft erstmals nach Deutschland. Insgesamt sechs Städte wurden als Spielorte für das Turnier auserkoren, das vom 10. bis 28. Januar stattfinden wird. In Berlin, München und Mannheim werden jeweils nur Vorrunden-Spiele ausgetragen, die Hauptrunde findet in Hamburg und Köln statt. Die Domstadt wird dann auch Austragungsort der Finalrunde sein.

Die 24 Mannschaften treten in der Vorrunde in Vierergruppen gegeneinander an, die jeweils beiden Bestplatzierten erreichen die Hauptrunde, wo sie in derselben Gruppe landen - das Ergebnis aus dem direkten Vorrunden-Duell bleibt bestehen.

In der Hauptrunde gibt es zwei Sechsergruppen. Deren Gruppensieger und -zweitplatzierte treten anschließend in den Halbfinals über Kreuz an. Neben dem großen Finale gibt es noch Spiele um Platz fünf und um Platz drei.