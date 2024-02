Alba Berlin feiert in Freiburg zehnten Liga-Sieg in Serie

Die Basketballerinnen von Alba Berlin bleiben im Jahr 2024 weiter ungeschlagen. Am Samstagabend setzten sich die Albatrosse in der Basketball-Bundesliga mit 84:66 (37:35) bei Eisvögel USC Freiburg durch. Treffsicherste Werferin war Maggie Mulligan mit 18 Punkten.

Die Berlinnerinnen drückten dem Spiel von Anfang an ihren Stempel auf. Während Freiburg in der ersten Hälfte noch gut mithielt, zog Alba im dritten Viertel davon und stellte die Führung auf 68:50. In den letzten zehn Minuten ließ das Team von Cheftrainer Cristo Cabrera nichts mehr anbrennen und fuhr einen ungefährdeten Sieg ein - es war bereits der zwölfte in Serie (zehn in der Liga, zwei im Pokal).