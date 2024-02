Turnier der Meister - "Wir werden der größte Weltcup, den es je gegeben hat"

Mi 21.02.24 | Von Thomas Juschus

Die Welt-Elite im Turnsport kommt für vier Tage nach Cottbus, um beim 47. Turnier der Meister Punkte in der Olympia-Qualifikation zu sammeln. Die Rekord-Beteiligung stellt die Organisatoren vom SC Cottbus vor große Herausforderungen. Von Thomas Juschus

Für Mirko Wohlfahrt und sein Team von etwa 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern heißt es in diesen Tagen vor allem Ruhe bewahren. Und die Nerven behalten. "Es ändert sich fast minütlich etwas. Mal sagt ein Sportler ab, dann wird ein Trainer nachgemeldet. Und jetzt müssen wir auch noch mit den angekündigten Streiks bei der Lufthansa umgehen", sagt der Chef des 47. Turniers der Meister, das von Donnerstag bis Sonntag (22. bis 25. Februar) erneut in der Cottbuser Lausitz-Arena über die Bühne gehen wird. Mehr als 300 Turnerinnen und Turner aus 74 Nationen (Stand Montag) sowie ihre Betreuer reisen in diesem Jahr zu dem mit 50.500 Schweizer Franken (ca. 53.200 Euro) dotierten Weltcup und stellen die Organisatoren vor allem logistisch vor Herausforderungen.

Teilnehmer und Zeitplan Teilnehmer: Die Turnerinnen und Turner kommen in diesem Jahr von A wie Albanien bis Z wie Zypern. Auch die Turn-Großmächte China, Japan und USA sind diesmal wieder in Cottbus dabei. Auch vermeintliche Exoten wie Costa Rica, Guatemala oder Peru haben gemeldet. Insgesamt sind 74 Nationen (2023: 52) am Start und sorgen für eine Rekordbeteiligung. Zeitplan: Am Donnerstag und Freitag (jeweils ab 14 Uhr) erwartet die Turnerinnen und Turner ein Qualifikations-Marathon. Die jeweils besten Acht qualifizieren sich für die Endkämpfe am Samstag (Männer: Boden, Pauschenpferd, Ringe; Frauen: Sprung, Stufenbarrren) und Sonntag (Männer: Sprung, Barren, Reck; Frauen: Balken, Boden). Beginn ist hier auch jeweils um 14 Uhr.

Cottbus gehört zur Olympia-Qualifikation

Der Grund für die Rekord-Beteiligung in Cottbus in diesem Jahr ist dabei ganz einfach: Der Welt-Turnverband FIG vergibt über seine Weltcup-Serie, die am vergangenen Wochenende in Kairo begann, 20 Plätze (zwölf Männer, acht Frauen – siehe Infobox) für die Olympischen Spiele im Sommer. Besonders Geräte-Spezialisten aus Nationen, die noch nicht mit ihrem Land für Paris 2024 qualifiziert sind, bietet sich hierüber eine Chance – wie beispielsweise der Usbekin Oksana Chusovitina. Die 48-Jährige, die 1989 (!) zum ersten Mal in Cottbus turnte, will sich zum neunten Mal für die Spiele qualifizieren. Schon Kairo erlebte einen ungeahnten Zuspruch, die Meldezahlen für Cottbus sprengen jedoch alle bisherigen Dimensionen. "Wir werden der größte Weltcup, den es je gegeben hat – mit diesen Zahlen sind wir klar die Nummer 1 in der Welt. Das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich", sagt Turnierdirektor Wohlfahrt. Da die an die Lausitz-Arena angrenzende Zweifeldhalle, traditionell zum Erwärmen und Einturnen genutzt, bei diesen Starterzahlen zu klein ist, dürfen die Gäste aus aller Welt erstmals auch die Räumlichkeiten des angrenzenden Turn-Bundesstützpunktes mit nutzen. "Dazu haben wir einen Tunnel bauen lassen", sagt Wohlfahrt.

Lokalmatador Kochan wieder mit am Start

Einer, der die Wege am Stützpunkt bestens kennen dürfte, ist Lucas Kochan. Der 23-Jährige vom Ausrichter SC Cottbus steht wie im vergangenen Jahr in der sechsköpfigen deutschen Männer-Riege. Der aus Lauchhammer stammende Turner stellt sich in der Qualifikation an Pferd, Boden und Reck den Kampfrichtern und will seine aus dem Vorjahr mit Schwierigkeiten ausgebauten Übungen "möglichst ohne große Fehler" zeigen, wie er sagt. "Wichtig ist für mich, dass ich frühzeitig im Jahr meine Übungen präsentieren kann", sagt Kochan. "Und wichtig wäre, ohne große Fehler durchzukommen und mich in Cottbus von meiner besten Seite zu präsentieren", sagt Kochan, der dabei neben seiner Verlobten erstmals in der Halle von seinem drei Monate alten Sohn "unterstützt" wird. Neben Kochan hat Männer-Bundestrainer Valeri Belenki für das Turnier der Meister Milan Hosseini (TG Böckingen), Nils Dunkel (SV Halle), Dario Sissakis (SC Berlin), Carlo Hörr (TSV Schmiden) und Felix Remuta (TSV Unterhaching) nominiert. Bewährte Kräfte wie Barren-Weltmeister Lukas Dauser (TSV Unterhaching) oder Andreas Toba (TK Hannover), der damit geliebäugelt hatte, seine neue Pauschenpferdübung vor heimischen Fans zu präsentieren, steigen erst später in die Saison ein, in der die Olympischen Spiele im Sommer der absolute Höhepunkt sind. Deutschland sicherte sich bei der WM im Herbst 2023 fünf nicht namentlich gebundene Quotenplätze für Paris 2024. Der Weltcup in Cottbus zählt aus nationaler Sicht zu den Wettkämpfen, bei denen sich die deutschen Turner zunächst für eine Nominierung für die Europameisterschaften im April im Rimini empfehlen können.

Olympia-Qualifikation Das Turnier der Meister in Cottbus gehört in diesem Jahr zur Weltcup-Serie des Turn-Weltverbandes FIG und damit zur Olympia-Qualifikation für Paris 2024. Auftakt war am vergangenen Wochenende in Kairo. Nach Cottbus folgen Baku (7. bis 10. März) und Doha (17. bis 20. April). Die Serie ist in diesem Jahr besonders relevant, weil 20 Startplätze (zwölf Herren, acht Frauen – je zwei pro Gerät) für die Olympischen Spiele im Sommer vergeben werden.

Oksana Chusovitina erneut am Sprung dabei

Bei den deutschen Frauen lösten nur Pauline Schäfer-Betz (KTV Chemnitz) und Sarah Voss (TZ DSHS Köln) ein Frankreich-Ticket, beide fehlen in Cottbus ebenso wie die schon länger verletzte Ex-Europameisterin Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart). Cheftrainer Gerben Wiersma gibt deshalb mit Meolie Jauch (MTV Stuttgart) und Janoah Müller (TSG Haßloch) zwei jüngeren Turnerinnen eine Einsatzchance. Die gerade erst 17 Jahre alt gewordene Stuttgarterin Jauch gab im vergangenen Jahr ihr internationales Debüt in Cottbus und gewann dabei auf Anhieb Silber an den beiden Holmen. International stechen mit Artem Dolgopyat aus Israel und Jeahwan Shin aus Südkorea zwei Olympiasieger von Tokio 2021 in den Startlisten hervor. Dazu kommen zahlreiche Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften wie die amtierenden Weltmeister Kazuma Kaya und Teppei Miwa aus Japan. Bei den Frauen dürften sich die Blicke vor allem erneut auf Oksana Chusovitina richten. Die vielfache Cottbus-Siegerin, die im vergangenen Jahr an ihrem Spezialgerät Sprung Dritte wurde, startet am Wochenende in Ägypten mit einem neunten Platz beim Weltcup in ihre Olympia-Qualifikation. Die beiden deutschen Frauen sind da Außenseiterinnen. "Es wird diesmal angesichts der Konkurrenz sehr schwer, die Finals zu erreichen", urteilt Bundestrainer Wiersma mit Blick auf die zahlreichen Topathletinnen im Feld, darunter am Barren die WM-Zweite Kaylia Nemour aus Algerien.

An den Finaltagen so gut wie ausverkauft

Wenn das 47. Turnier der Meister am Donnerstag um 14 Uhr mit einer Fanfare eröffnet wird, dürften Mirko Wohlfahrt und sein Team nach Tagen der Anspannung erstmals etwas durchschnaufen. Das Turnier wird beim Publikum angenommen, ist an den beiden Finaltagen am Samstag und Sonntag so gut wie ausverkauft.

