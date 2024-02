FAQ - Kostüme, Modus, Teilnehmer: Alles Wichtige zur Darts Premier League in Berlin

Mo 05.02.24 | 14:37 Uhr | Von Till Oppermann

Gerwyn Price ist einer von vielen Dart-Stars, die am Donnerstag in Berlin spielen. (IMAGO / Action Plus) | Bild: IMAGO / Action Plus

Wenn Sie am Donnerstag verkleidete Menschen in Party-Laune in der U-Bahn treffen, sind das nicht zwingend verirrte Karnevalisten. In der Arena am Ostbahnhof treten bereits zum fünften Mal einige der besten Dartsspieler der Welt gegeneinander an.

Rekordsieger Michael van Gerwen gibt sich die Ehre: Gemeinsam mit sieben anderen Weltklasse Dartsprofis kommt er nach Berlin und spielt in der Premier League Darts. Fünf Fragen und fünf Antworten zum Turnier in der Mercedes-Benz Arena.

imago images/Welsh Images Darts und Snooker-Elite in Berlin - Ein Sport wie das Schlesische Tor zur Primetime Die besten Snooker-Spieler der Welt trumpfen derzeit in Berlin auf, gefolgt von der Crème de la Crème des Darts-Sports. Warum der inzwischen so viel beliebter ist und was das mit Fußball zu hat. Von Ilja Behnisch

Wann und wo wird gespielt?

Am Donnerstag (08. Februar) steigt in der Mercedes Benz-Arena am Ostbahnhof eine riesige Kostümparty mit viel Alkohol. Mit den Karnevalstagen hat das allerdings nichts zu tun: Die Premier League Darts macht Halt in der Hauptstadt und lockt deutsche Dart-Fans nach Berlin. Das Publikum ist bekannt für Sangesfreude, Bierdurst und kreative Verkleidungen. Auf dem Ankündigungsplakat befinden sich nicht umsonst mehr große Musikboxen (zwei) als Dartscheiben (eine).

Was ist die Premier League Darts?

Seit 2005 trägt der Profi-Dartverband PDC die Premier League Darts aus. Sie ist nach der Weltmeisterschaft im Winter das beliebteste Turnier der PDC. Acht der weltbesten Spieler treten an 16 Spieltagen gegeneinander an. Am Ende der Saison im Mai entscheiden Play-Offs darüber, wer eine Million Pfund Preisgeld einstreicht. Das Turnier in Berlin ist der zweite Spieltag der Premier League. Deutsche Stars wie der gebürtige Berliner Ricardo Pietreczko oder der Strausberger Martin Schindler sind nicht von der Partie. Dafür sind die vier besten Spieler aus der Weltrangliste dabei: Luke Humphries, Michael van Gerwen, Michael Smith, Nathan Aspinall und die vier Wildcard-Teilnehmer: Gerwyn Price, Rob Cross, Peter Wright und der 17-jährige Shooting-Star Luke Littler.

IMAGO / Norbert Schmidt Berlin und Brandenburg - Darts - mehr als ein Kneipensport Die Fernsehübertragungen boomen: Immer mehr Menschen schauen gerne Darts. Auch in Berlin und Brandenburg gibt es viele leidenschaftliche Spieler. Damit der Sport weiter wachsen kann, sollten sich die Strukturen entwickeln. Von Till Oppermann

In welchem Modus wird gespielt?

Für jedem der 16 Spieltage werden die acht Teilnehmer in ein Viertelfinale gelost. Am Abend wird dann im Modus "Best of 11 Legs" der Tagessieger ausgespielt. Dieser erhält dann fünf Punkte für die Gesamtwertung und einen Tagesbonus von 10.000 Pfund. Der Finalist bekommt drei Zähler, die beiden Halbfinalisten zwei. Die vier punktbesten Spieler der Saison tragen nach dem 16. Spieltag dann die Play-Offs aus.

Warum wird in Berlin gespielt?

Lange beschränkte sich die PDC mit ihrer Premier League auf Großbritannien. Seitdem der Sport in Deutschland immer beliebter wurde, hat sich der hiesige Markt für den Profiverband zu einer großen Wachstumschance entwickelt. 2018 entschied sich die PDC deshalb dafür, einen Spieltag der Premier League in Berlin auszutragen. So können auch deutsche Fans die besten Spieler aus der Nähe anfeuern. Andere Austragungsorte sind Cardiff, Glasgow und London. Dublin und Rotterdam sind neben Berlin die einzigen Stopps, die nicht im Vereinigten Königreich liegen.

Gibt es noch Tickets?

Die normalen Karten ab 41,50 Euro sind längst ausverkauft. Kurzentschlossene müssten auf die weitaus teureren Premiumangebote umsteigen. Dann ist immerhin die Garderobe kostenlos.

