Vorher sind es ja noch zwei Auswärtsspiele. Aber es ist schon sehr spannend. Ich war am Dienstag beim Fan-Bowling-Finale der Eisbären, wo wir nebenbei ständig geguckt haben, wie es zwischen Bremerhaven und Ingolstadt steht. Da waren wir alle mächtig gespannt und haben uns auch sehr gefreut darüber, dass Bremerhaven dann im Penaltyschießen verloren hat - und wir deswegen vorne bleiben in der Tabelle.

Unser Management hat sehr gut gearbeitet und an den richtigen Stellschrauben gedreht, mit der Verpflichtung von deutschen Nationalspielern. Aber auch unsere internationalen Spieler passen wieder sehr gut zusammen. Es ist wieder mehr eine Mannschaft als es in der letzten Saison der Fall war.

Dennoch stehen die Eisbären nach einer schwachen Vorsaison nun wieder an der Spitze der DEL. Was sagen Sie dazu?

Seit über drei Jahrzehnten ist Uwe Schumann Stadionsprecher bei den Eisbären Berlin, erlebte mit dem Eishockey-Klub die Rückkehr in die erste Liga und neun Titelgewinne . Hauptberuflich ist Schumann Berufsschullehrer in Marzahn.

Kaum einer hat den Klub so lange begleitet wie Sie, Sie haben die Höhen mitbekommen, wie neun Meisterschaften – aber auch Tiefen. War letzte Saison das tiefste Tief?

Nein. Ich bin in der zweiten Liga eingestiegen damals, dann haben wir über die Playoffs ja dann den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Danach haben wir jahrelang immer die Play-Downs gespielt und sind von einer Niederlage zur nächsten gegangen. Also ich glaube, das war in den frühen 90ern schlimmer. Auch wenn es letzte Saison mal kurzzeitig so aussah, als wenn man vielleicht absteigen konnte. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir es auf jeden Fall schaffen, nicht aus der Liga abzusteigen.

Sind Sie eigentlich noch aufgeregt, wenn Sie zu Tausenden von Menschen sprechen?

Mitterweile ist eine bestimmte Routine da, aber ich habe trotz alledem bei jedem Auftritt Lampenfieber. Wenn ich das nicht mehr habe, sollte ich den Job auch sein lassen.

In welchen Momenten macht Ihnen der Job des Hallensprechers am meisten Spaß?

Am meisten Spaß macht es eigentlich, wenn man mit den Fans redet und von denen eine Antwort kommt, dass man den Job gut macht und dass man sich das gar nicht vorstellen könne, ohne den Uwe ein Eisbärenspiel zu sehen. Oder wenn meine Schüler mir sagen, sie waren einige Tage zuvor bei den Eisbären, da haben sie mich gehört und mich gesehen und dass sie mehr oder weniger auch stolz darauf sind, mich zu kennen. Das sind Sachen, die mich immer noch weiter antreiben.