Dass du so ein Spiel nicht mit 6:2 gewinnst, ist schon schmerzhaft. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der so viele Konterübungen einbaut wie ich und dass du das nicht ausspielst, ist schon traurig. So eine defensive Leistung wie von Scherhants: Das tötet und kostet Kraft. Deswegen brauche ich den Tag heute noch zu regenerieren, aber natürlich bin ich glücklich. Wir hatten 22 Torschüsse und gefühlt noch 20 Umschaltaktionen, die wir nicht zum Torschuss gebracht haben. Das ist gut. Wir können jetzt eine kleine Siegesserie aufbauen.

In der zweiten Liga wird anderer Fußball gespielt, das ist unangenehmer Fußball. Da muss man sich dran gewöhnen und entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Sechser müssen schlau genug sein, auf die Seite zu gehen, wenn sie zugestellt werden. Was passiert dann? Wenn er (Anm. d. Red: der Verteidiger) mitgeht, entsteht ein riesen Loch, weil wir sowieso in Überzahl gespielt haben. So macht man den Gegner kaputt. Ich habe denen in der Pause gesagt: Von mir aus könnt ihr Jojo spielen, egal ob das Publikum pfeift.

Es geht einfach darum, das Spiel zu beenden. Das haben sie nicht getan und ich verstehe nicht, warum. Da muss man nach mal nach vorne dribbeln. Das machen wir nicht. Das sind Fähigkeiten. Da kann jeder clevere Aussagen machen, aber wir sind keine Ballbesitzmannschaft, weil wir nicht die Typen dafür haben. Hinten raus machen es Marton [Dardai] und Pascal [Klemens] überragend. Aber im Zentrum fehlt uns ein Spieler, der das Spiel bestimmt. Das müssen wir akzeptieren.