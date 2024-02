Hertha BSC will seinen Aufwärtstrend gegen Magdeburg bestätigen

Hertha BSC peilt im Freitagabendspiel den zweiten Sieg im neuen Jahr an. Gegner Magdeburg reist nach dem Erfolg gegen Spitzenreiter St. Pauli allerdings mit Selbstvertrauen an - sowie mit tausenden Auswärtsfans.

Beim Aufeinandertreffen kann Hertha-Trainer Pal Dardai wieder auf den genesenen Haris Tabakovic bauen, der die Partie bei Greuther Fürth noch wegen Schmerzen im Knie ausgesetzt hatte. Stürmerkollege Florian Niederlechner wird nach seinem Platzverweis in der Nachspielzeit gegen Fürth nicht dabei sein.

Nach dem Auswärtssieg bei Greuther Fürth erwartet Hertha BSC in der zweiten Fußball-Bundesliga nun den 1. FC Magdeburg ( 18:30 Uhr, live im rbb24-Audiostream sowie im Liveticker ). Die mit 29 Zählern auf dem achten Rang liegenden Berliner eröffnen mit dem Heimspiel gegen den Klub aus Sachsen-Anhalt am Freitag den 22. Spieltag und könnten mit einem Sieg nach Punkten zu den Top Sieben der Liga aufschließen.

Gegen Magdeburg sitzt Kapitän Toni Leistner trotz abgesessener Gelb-Sperre zunächst auf der Bank. Dafür erhält Marton Dardai in der Innenverteidigung den Platz neben Pascal Klemens.

Im Hinspiel bedeutete das Aufeinandertreffen ein Torspektakel - mit 4:6 unterlagen die Herthaner am Ende. Entsprechend selbstbewusst dürfte das Team von Trainer Christian Titz im Olympiastadion auftreten. Am vergangenen Spieltag fügte die Mannschaft überdies Spitzenreiter FC St. Pauli die erste Niederlage in der Liga zu. Zudem werden rund 15.000 Gästefans erwartet.