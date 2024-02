Zwei Punkteteilungen in der Regionalliga Nordost: Der FC Viktoria 1889 Berlin hat sich am Mittwochabend mit einem 0:0 vom FC Rot-Weiß Erfurt getrennt. Der FSV 63 Luckenwalde holte – nach einem 0:1-Rückstand – noch ein 1:1-Remis bei der BSG Chemie Leipzig. Kapitän Christian Flath, der aktuell für das "Tor des Monats Januar" der Sportschau nominiert ist, verwandelte in der 48. Minute einen Strafstoß, nachdem Florian Kirstein die Hausherren in der ersten Hälfte in Führung gebracht hatte (23.).