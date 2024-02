Die Füchse Berlin haben zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga übernommen. Am Samstagabend siegten die Berliner vor 7.808 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe mit 30:26 (15:11). Der SC Magdeburg kann aber mit einem Sieg beim TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag wieder vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn und Lasse Andersson mit fünf Toren.