Der deutsche Meister BR Volleys steht in der Champions League gegen den großen Favoriten Itas Trentino vor dem Aus. Die Berliner unterlagen dem Weltklasseteam aus Italien am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel in der Max-Schmeling-Halle deutlich mit 0:3 (18:25, 17:25, 17:25). Im Rückspiel in Trient am kommenden Donnerstag bräuchten die Volleys nun ein 3:0 oder 3:1 und müssten dann noch einen Entscheidungssatz gewinnen.