Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague die nächste herbe Niederlage einstecken müssen. Nachdem das Team von Headcoach Israel Gonzalez in den vergangenen Spielen einen leichten Formaufschwung gezeigt hatte, war der Tabellenletzte beim 68:103 (40:52) bei Fenerbahce Istanbul um den entfesselt aufspielenden Nigel Hayes-Davis von Beginn an chancenlos.