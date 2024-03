Damit sind die Unionerinnen auch nach 14 Spielen weiterhin verlustpunktfrei und dürfen sich Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Liga machen. Für den Vorstoß in die höhere Spielklasse müsste am Ende die Relegation gegen den Nord-Meister bestritten werden. Derzeit ist Henstedt-Ulzburg vorn.

In einer insgesamt einseitigen Partie hielt Viktoria nur bis zu Unions Führung mit. Nach Heiselers Kopfballtreffer aus fünf Metern war der Bann schließlich gebrochen. So sagte Unions Trainerin Ailien Poese nach dem Spiel gegenüber dem rbb: "Am Ende schießt Viktoria nicht einmal gefährlich auf unser Tor. Es ist ein gerechter Sieg, auch in der Höhe. Wir haben das toll gemacht und den Ball laufen gelassen."

Ähnlich sah es Torschützin Sarah Abu Sabbah, die bei ihrem 2:0 mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern erfolgreich war: "Anfangs hatten wir ein paar Schwierigkeiten. Mit dem 1:0 wurde es dann einfacher. Sie sind auch nicht so krass angelaufen, wie wir das erwartet haben. Wir waren definitiv die dominantere Mannschaft."

Dass Viktoria mit dem 3:0 nach einem Eckball auch in der Höhe verdient geschlagen wurde, wollte auch Trainer Dennis Galleski nicht in Abrede stellen. Sein Fazit gegenüber dem rbb: "Man muss anerkennen, dass sie mit der Performance eher ein Zweitliga- denn ein Regionalliga-Team sind."