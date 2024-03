So 24.03.24 | 18:31 Uhr

Die Füchse Berlin haben ihre Pflichtaufgabe erfolgreich gemeistert und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Am Sonntag siegten die Hauptstädter vor 9.000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle gegen Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten knapp mit 35:34 (18:16). Verfolger SC Magdeburg hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und kann mit einem Sieg noch vorbeiziehen. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit zehn Toren.

Topstar Mathias Gidsel durfte bereits vor der Partie kräftig abräumen. Neben der Ehrung für die Wahl zum Welthandballer des Jahres bekam er auch noch die Auszeichnung zum Handballer des Jahres 2023 in seiner dänischen Heimat überreicht. Das war es dann aber auch mit den Feierlichkeiten. Denn die Gastgeber taten sich zunächst schwer gegen den Underdog.