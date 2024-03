Mit dem vierten Sieg in Folge haben die Eisbären Berlin am Dienstagabend die Viertelfinal-Serie gegen die Adler Mannheim für sich entschieden. Boychuk traf in einem packenden Duell kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg.

Die Eisbären Berlin stehen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Dienstagabend gewannen die Hauptstädter das fünfte Viertelfinalspiel gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) und setzten sich damit in der Best-of-Seven-Serie mit 4:1 durch. Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem traf Julian Melchiori für die Berliner, die eine starke kämpferische Leistung zeigten.

Die Eisbären Berlin haben am Sonntag das vierte Spiel des Playoff-Viertelfinals mit 3:1 gegen die Adler Mannheim gewonnen. Damit baut der deutsche Rekordmeister seine Führung in der Best-of-Seven-Serie auf 3:1 aus. Nur noch ein Sieg fehlt fürs Halbfinale.

Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin hatte es vor dem Duell geahnt: "Der letzte Sieg in einer Serie ist immer der schwerste. Wir treffen auf ein Team, welches nun mit dem Rücken zur Wand steht und dementsprechend alles geben wird. Wir müssen mit der gleichen Intensität dagegenhalten. Ich erwarte wieder ein enges Spiel, bei dem um jeden Zentimeter gekämpft wird", so Aubin. Und er sollte Recht behalten.

Vor 14.200 Zuschauern in der erneut ausverkauften Arena am Ostbahnhof gelang den Hausherren ein perfekter Start: Nach 59 Sekunden verwertete Melchiori eine feine Vorarbeit von Marcel Noebels. Die Berliner waren danach klar überlegen, verpassten es aber, ihren Vorsprung auszubauen. So fanden die Gäste in der Endphase des Auftaktdrittels besser in die Begegnung und konnten durch einen Treffer von Matthias Plachta ausgleichen.