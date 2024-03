Das Berliner Eiskunstlaufpaar Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin ist erfolgreich in die ersten gemeinsamen Weltmeisterschaften gestartet. Die Grand-Prix-Sieger liefen im kanadischen Montreal am Mittwoch ein starkes Kurzprogramm und liegen mit 72,10 Punkten auf dem vierten Platz. Damit sind sie bei der Kür in der Nacht zu Freitag (ab 23.00 Uhr) im Rennen um die Medaillen.

Für den Top-Wert sorgten die Kanadier Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps, die mit 77,48 Punkten deutlich vor den japanischen Titelverteidigern Riku Miura/Ryuichi Kihara (73,53) und Sara Conti/Niccolo Maccii aus Italien (72,88) führen.