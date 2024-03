Benjamin Webers Erwartungen wurden erfüllt. Vielleicht sogar schneller als erhofft. Am vergangenen Freitagnachmittag hatte der Sportdirektor von Hertha BSC, angesprochen auf die U23 des Vereins, gesagt: "Ich erwarte, dass wir in den kommenden Wochen erfolgreich sind und Punkte holen. Ausbildung macht deutlich mehr Spaß, wenn man Spiele gewinnt", so Weber im Gespräch mit dem rbb. "Es ist das Ziel und die Aufgabe, in die Erfolgsspur zurückzukommen – genauso wie wir das zu Beginn der Saison schon gezeigt haben." Und siehe da: Die "Hertha-Bubis" lieferten. Noch am selben Abend gewannen die Berliner etwas überraschend mit 2:1 beim SV Babelsberg 03, der in der Regionalliga Nordost aktuell den 5. Platz belegt.

Überraschend war der Erfolg vor allem, weil die Formkurve vor der Partie in Potsdam gegen die Herthaner sprach: Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Stephan Schmidt sieben Spiele in Serie nicht gewonnen (sechs Niederlagen, ein Remis). Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf der U23 ließ sich bis dahin festhalten: Stark begonnen, noch stärker eingebrochen.

Herthas Zweitvertretung war mit vier Siegen am Stück in die Spielzeit gestartet – um dann immer weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Nach derzeitigem Stand rangieren die Berliner mit 28 Zählern auf dem 15. Platz, der Abstand zum einzigen sicheren Abstiegsrang (FC Hansa Rostock II) beträgt zwölf Punkte.