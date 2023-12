"Wenn du mich googlest, steht da Fußballer. Und so fühle ich mich auch", stellte Nader El-Jindaoui am Mittwoch im sky-Interview nach dem Pokalspiel gegen den Hamburger SV klar. Für Personen, die den Namen Jindaoui bislang nicht kannten, eine vermutlich irritierende Bemerkung. Denn klar, der Offensivspieler hatte soeben sein Profi-Debüt bei Hertha BSC gefeiert, ein überaus erfolgreiches dazu. Natürlich ist er Fußballer. Oder etwa nicht?

Er ist an 60 Prozent aller bisherigen Saison-Tore des Berliner AK beteiligt und hat mehr als doppelt so viele Instagram-Follower wie Max Kruse. Eigentlich hat das eine mit dem andere nichts zu tun. Und dann irgendwie doch. Von Ilja Behnisch

Doch Jindaoui blieb dran. Über Herthas U23 empfahl er sich für mehr, seit nun schon einiger Zeit trainiert er mit den Profis und kam in Testspielen zum Einsatz. "Als ich zuerst davon gehört habe, dachte ich, was ist das?", äußerte sich Profi-Trainer Pal Dardai skeptisch über Jindaouis Internetaktivitäten. Doch wichtig ist bekanntlich aufm Platz – und dort überzeugt der Flügelspieler. "Ich habe ihn beobachtet, er gibt alles, jeden Tag. Er gibt sein Leben fürs Training."

Jindaoui kratzte in seiner Laufbahn immer wieder am Profi-Dasein. Er spielte in der Jugend unter anderem für Energie Cottbus und den Chemnitzer FC, später für die zweiten Mannschaften von Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf. Das Talent war zweifelsohne vorhanden, doch unter anderem körperliche Probleme verhinderten den letzten Sprung auf die große Fußballbühne.

Doch am vergangenen Mittwochabend sollte Jindaouis große Stunde schlagen. Das Profi-Debüt – mit 27 Jahren. Beim Stand von 1:2 wurde er in der 80. Minute für Florian Niederlechner eingewechselt. "Er hat eine geile Finte, eine geile Bewegung", erklärte Dardai im Anschluss die Absichten hinter dem Debüt Jindaouis. Der Angreifer besticht durch eine herausragende Technik, sowohl im Dribbling als beim Schießen, ist so unberechenbar und sollte in der Schlussphase der Partie noch einmal den Unterschied ausmachen.

Die ersten Minuten zogen an Jindaoui vorbei, Dardai attestierte ihm im Anschluss eine gewisse Nervosität, die in Standproblemen und Ballverlusten mündete. Doch Naders goldener Moment sollte noch kommen. Hertha rettete sich in die Verlängerung, lag dann jedoch 18 Minuten mit 2:3 hinten. Im letzten Angriff der Partie spielte Jindaoui eine perfekte Seitenverlagerung auf Fabian Reese, der anschließend Jonjoe Kenny zum 3:3 bediente. Ein Tor aus der Feder des 27-Jährigen.

Mit 27 Jahren doch noch das Profi-Debüt, ein Tor eingeleitet und einen Elfmeter versenkt – und all das in der Heimatstadt. "Ich habe mich in die Kurve verliebt. Ich bin ein Berliner Junge. Dass ich mein Debüt in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, feiern durfte, ist eine perfekte Geschichte", sagte Jindaoui mit ansteckendem Lächeln nach dem Spiel. Während und nach dem Spiel war nicht der Social-Media-Star zu sehen, sondern nur ein Junge, der den Fußball liebt und seinen Traum leben durfte. "Wenn ich eine Geschichte schreiben könnte, würde ich sie so schreiben. Ich hoffe, das ermutigt Leute da draußen, ihre Träume niemals loszulassen."

Ob sich Jindaoui weitere Träume im Profi-Fußball erfüllen darf, bleibt jedoch abzuwarten. Trainer Dardai zeigt zwar viel Anerkennung für Jindaouis besondere Laufbahn, bremst jedoch die Euphorie etwas ab. "Nader ist schon 27 Jahre. Er kommt jetzt aus dem Niemandsland, geht einen tollen Weg. Trotzdem darf er keinem jungen Spieler hier den Platz wegnehmen", erklärt der Ungar. "Mein Auftrag bei Hertha ist es, die jungen Spieler auszubilden, großzumachen, Werte zu schaffen. Das muss Nader auch verstehen." Positionskonkurrenten wie Gustav Christensen, Marten Winkler oder Derry Scherhant haben grundsätzlich Vorrang.

Dardai gibt aber auch zu Protokoll: "Ich arbeite gerne mit ihm zusammen. Diesmal hat er gegen den HSV geholfen und vielleicht das nächste Mal auch wieder." Und Jindaoui? "Ich bin noch nicht fertig. Ich will der Mannschaft helfen, so gut es geht. Mal sehen, was die Zukunft so bringt." Nach dem Pokalspiel wurde er gefragt, ob er glaube, dass seine Social-Media-Accounts nun explodieren würden. Seine Antwort: "Ist mir scheißegal, ob' explodiert. Das Stadion ist heute auf jeden Fall explodiert."

Sätze eines Menschen, der auch in Zukunft unter "Fußballer" bei Google zu finden sein wird.