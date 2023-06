Hertha BSC kann in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga antreten. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montagmittag mit. Laut einer Mitteilung der DFL haben die Berliner jegliche "finanziellen, sportlichen, rechtlichen und personell-administrativen Kriterien" erfüllt und somit vom Lizenzierungsausschuss der Liga die benötigte Lizenz zum Start in der zweithöchsten deutschen Spielklasse bekommen. Der Hertha bleibt somit nach dem Abstieg aus der Bundesliga ein weiterer Absturz - eventuell sogar bis in die Regionalliga - erspart.